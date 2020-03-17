قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، خلال اجتماع طارئ عقده اليوم، تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا التي كانت مقررة صيف هذا العام إلى صيف 2021، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعقد "اليويفا" اجتماعا بين ممثليه، الذين اتخذوا قرارا بالإجماع على ضرورة تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلا من صيف 2020.

وهذه أول مرة في تاريخ المسابقة تتأجل فيها نهائيات البطولة.

وجاء قرار تأجيل البطولة، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا، لتسير بالتالي على خطى العديد من الأحداث والمسابقات الرياضية حول العالم بسبب كورونا.

وأصاب الفيروس حوالي 180 ألف شخص حول العالم وقتل أكثر من سبعة آلاف شخص مع تزايد عدد المصابين في أوروبا في الوقت الحالي مقابل انخفاض العدد في الصين التي ظهر فيها لأول مرة منذ عدة أشهر.

وتوقفت كل مسابقات في الدوريات الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا) إلى جانب توقف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وتصفيات كأس العالم.

وعادة ما تقام بطولة أوروبا في مدينة واحدة أو مدينتين، لكن النسخة المقبلة من المفترض أن تقام في 12 مدينة هي أمستردام، وباكو، وبيلباو، وبوخارست، وبودابست، وكوبنهاغن، ودبلن، وغلاسغو، ولندن، وميونيخ، وروما، وسان بطرسبورغ.