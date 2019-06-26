وفاة والد أحمد حسام ميدو



توفي قبل قليل حسام وصفي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني سابقاً، والد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، وستشيع الجنازة من مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر عصر اليوم.

ومن جانبه حرص مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، على نعي حسام وصفي، لاعب الزمالك الأسبق، ووالد أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق المقاصة، الذي وافته المنية قبل قليل.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد مدرب المقاصة، في مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم، على أن تقوم عائلة الراحل بتحديد موعد ومكان العزاء خلال الساعات المقبلة وبعد الانتهاء من صلاة الجنازة.

قد يهمك أيضاً :

النصر يدرس تقديم شكوى رسمية ضد ميدو مدرب الوحدة

"ميدو" يردّ على منتقدي تصريحاته بشأن عبد الإله العمري