توقيف 5 من مشجعي آينتراخت الألماني في إسبانيا بتهمة الشغب قبل نهائي الدوري الأوروبي

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها اعتقلت خمسة مشجعين لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينة إشبيلية التي تستضيف مساء اليوم الأربعاء المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي. وتم اعتقال مشجعي فرانكفورت الخمسة بعدما اشتبكوا مع المشجعين الإسكتلنديين وأفراد الشرطة الإسبان حوالي منتصف الليل في وسط المدينة.