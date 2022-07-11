تطور جديد شهدته قضية كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد، اعتبره البعض تطورا "يعقد" الأزمة، بسبب تصريحات المدرب الجديد للفريق.وفاجأ المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي تم تعيينه مؤخرا لقيادة مانشستر يونايتد، الجميع، بتصريحات "صارمة" حول النجم البرتغالي.وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي الاثنين: "رونالدو ليس للبيع. هو في خططنا، وهو الآن ليس معنا لأنه يواجه مشاكل عائلية. نحن نخطط للموسم المقبل بوجود رونالدو".