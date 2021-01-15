الأهلي المصري يعلن موعد عودة الثلاثي المصاب

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن آخر تطورات المصابين، خاصة قبل الاستعداد الرسمي لمونديال الأندية بدولة قطر، وعن غضب محمد شريف مهاجم الفريق، حسبما ردد البعض، بسبب تواجد والتر بواليا الذي فرض نفسه على تشكيل الفريق خلال المباريات الماضية وقال عبدالحفيظ خلال حديثه ببرنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي، والذي يقدمه الإعلاميان عدلي القيعي وإبراهيم منيسي عن المصابين: مروان أموره بقت كويسة هيدخل التدريبات الجماعية خلال يوم أو يومين، والسولية غدا، وأجايي ممكن يتواجد خلال الأيام المقبلة، وتواجده في كأس العالم فني، ولكن الوضع الطبي هيكون جاهز، ونيدفيد اللي عطله عمل نفس عملية حسين الشحات، وممكن يحضر تدريب أو تدريبين قبل السفر من أجل استكمال علاجه، ومحمد محمود هيرجع في مارس.