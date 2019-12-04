4 أسباب تصعب مواجهة ليفربول أمام إيفرتون

يخوض ليفربول مباراة غاية في الأهمية مساء اليوم الأربعاء عندما يستقبل غريمه وجاره اللدود فريق إيفرتون في لقاء سيقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الخامس عشر من منافسات بريميرليج.

ليفربول يتصدر حاليًا مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بفارق 8 نقاط عن عن مانشستر سيتي وليستر سيتي صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.

لكن قمة "الميرسيسايد" لن تكون في متناول ليفربول خاصة وأن المنافس يسعى لإيقاف سلسلة انتصارات "الريدز" في الفترة الأخيرة.

- وضع إيفرتون

رغم أن إيفرتون يمر بأزمة على صعيد النتائج الأمر الذي جعل الجار اللدود لليفربول يحتل الترتيب السابع عشر برصيد 14 نقطة.

إيفرتون خاض 14 مباراة في الدوري لم يحقق الفوز سوى في أربع مناسبات مقابل 8 هزائم كان آخرها الخسارة من ليستر سيتي (2-1).

وبالتأكيد يعلم لاعبي إيفرتون أن مصالحة الجماهير ستكون على ليفربول لإعادة الثقة من ناحية وإيقاف ليفربول ومنعه من مواصلة المنافسة والتربع على قمة الدوري.

- فرصة أخيرة

في مباراة ليستر سيتي الأخيرة عبّر ملاك نادي إيفرتون عن استيائهم من النتيجة التي تلقاه الفريق خاصة أن "التوفيز" كان متقدمًا بهدف بجانب الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي في الصيف الماضي.

البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لفريق إيفرتون يعلم أن فرصته الأخيرة في مباراة ليفربول حيث في حال تلقي خسارة جديدة سيكون خارج الميرسيسايد رسميًا في ظل التقارير التي تربط المدرب البرتغالي بالرحيل.

- ديربي الميرسيسايد

مهما كانت نتائج الفريقين في الموسم الحالي ووضع الترتيب لكن يبقى ديربي الميرسيسايد يتصدر المشهد من حيث الإثارة وهذا ما ظهر في المواسم الماضية.

أقرب الأمثلة كانت في الموسم الماضي عندما حقق ليفربول فوزًا قاتلاً على حساب الغريم بهدف دون رد جاء عن طريق ديفوك أورويجي في الوقت بدل الضائع بعدما كانت المباراة تشير إلى التعادل السلبي.

وفي الدور الثاني، فرض إيفرتون التعادل على ليفربول ليخسر الأخير نقطتين في صراعه على اللقب مع مانشستر سيتي لينجح الأخير في استغلال سقوط "الريدز" ليحقق اللقب في النهاية بفارق نقطة.

- غيابات

يدخل ليفربول مباراة الليلة مفتقدًا عددًا من لاعبيه الأساسيين، آخر الأوراق التي فقدها مدرب الفريق يورجن كلوب حارسه الأساسي البرازيلي أليسون بيكر.

الحارس الأفضل في العالم حاليًا لن يلعب مباراة الليلة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة برايتون الماضية مما ستمنعه عن المشاركة أمام "التوفيز"، الأمر الذي سيجعل يورجن كلوب يتجه إلى الحارس الثاني في الفريق الإسباني أدريان.

ورقة أخرى سيفتقدها كلوب في مباراة الليلة وهو غياب البرازيلي الآخر فابينيو بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نابولي حيث سبق وأعلن النادي الإنجليزي عن غياب متوسط ميدانه حتى نهاية العام الجاري.

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