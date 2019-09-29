أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن جاهزية الفريق لمواجهة جينيراسيون، في حالة رغبة الفريق السنغالي في الحضور إلي ملعب برج العرب اليوم الأحد وخوض اللقاء،

وأضاف مصدر بالجهاز الفني أن الاجتماع الفني بالمباراة سيتم عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور مراقب المباراة وطاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة اللقاء، وسيحضر ممثل عن الزمالك بشكل طبيعي، وفي حالة عدم حضور مندوب من جينيراسيون سيتم تسجيل الأمر.

وبدأت بعثة جينيراسيون فى مغاردة القاهرة عائدة إلى عاصمة بلادها داكار، وغادرت جزء من بعثة الفريق السنغالي القاهرة فى الساعات الأولي من اليوم الأحد فيما تلحق بها بقية البعثة فجر الأثنين.