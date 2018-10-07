الأهلي يعين رضا شحاتة نائبًا لمدير التعاقدات

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، تعيين رضا شحاتة نجم الفريق السابق في منصب إداري بالنادي.

وسيتولى شحاتة مهمة نائب مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، ليعاون محمد فضل مدير لجنة التعاقدات في إدارة هذا الملف.

وسبق أن عمل رضا شحاتة في مجال قطاع الناشئين والتعاقدات ببعض الأندية المصرية.