ترينكاو يوقع رسميا لـ برشلونة

وقع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، لاعب سبورتنج براجا، عقود انتقاله إلى نادى برشلونة، بعدما توصل النادى الكتالوني لاتفاق مع براجا فى يناير الماضى لضم الجناح صاحب الـ20 عاما مقابل 31 مليون يورو، اعتبارًا من الموسم الجديد، وظهر اللاعب فى مقر برشلونة ووقع عقود انتقاله بحضور أسرته ورئيس النادى جوسيب ماريا بارتوميو وعقد نادى برشلونة مؤتمرا صحفيا لتقديم اللاعب وسط الأزمة الكبيرة التى يعيشها برشلونة عقب إعلان ميسي رغبته في الرحيل.