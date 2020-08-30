محمود وحيد يعود لتشكيل الأهلي أمام دجلة

يعود محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول بالنادي الأهلي، لتشكيل الفريق الأساسي، أمام فريق وادي دجلة، المقررة الجمعة المقبلة، في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز جاءت عودة محمود وحيد للتشكيل الأساسي للمارد الأحمر، بسبب غياب على معلول الظهير الأيسر للفريق عن المباراة المقبلة للإيقاف، بعدما حصل الظهير التونسي على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري التي أقيمت، أمس، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.