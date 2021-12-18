فوز قطر على مصر بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب
آخر تحديث GMT14:38:56
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

فوز قطر على مصر بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب

العرب اليوم -

العرب اليوم - فوز قطر على مصر بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب

المنتخب المصري لكرة القدم
الدوحة - العرب اليوم

فاز المنتخب القطري على نظيره المصري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب بركلات الترجيح وذلك عقب انتهاء الشوط الإضافي الثاني بين الفريقين.

 

رياضة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فوز قطر على مصر بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب فوز قطر على مصر بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب



أخبار ذات صلة

GMT 07:00 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر

إلغاء مباراة في كأس فرنسا بسبب شغب الجماهير
العرب اليوم - إلغاء مباراة في كأس فرنسا بسبب شغب الجماهير

GMT 18:39 2021 الجمعة ,17 كانون الأول / ديسمبر

كورونا يؤجل عودة مانشستر يونايتد للدوري الإنكليزي
العرب اليوم - كورونا يؤجل عودة مانشستر يونايتد للدوري الإنكليزي

GMT 21:10 2021 الأربعاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

الجزائر تقصي قطر وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نهائي كأس العرب
العرب اليوم - الجزائر تقصي قطر وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نهائي كأس العرب

GMT 21:08 2021 الأربعاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

قطر تسجل هدف التعادل أمام الجزائر في نصف نهائي كأس العرب
العرب اليوم - قطر تسجل هدف التعادل أمام الجزائر في نصف نهائي كأس العرب

GMT 21:00 2021 الأربعاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

الجزائر تفتتح التسجيل في شباك قطر في نصف نهائي كأس العرب
العرب اليوم - الجزائر تفتتح التسجيل في شباك قطر في نصف نهائي كأس العرب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بشرى تتألق في إطلالات مختلفة بفساتين راقية وفاخرة

القاهرة ـ العرب اليوم

تشارك النجمة بشرى إطلالات مع متابعيها على حساب إنستغرام بشكل دائم، وقد لفتتنا مؤخراً بفساتين السهرات الفاخرة التي تألقت بها في مختلف المناسبات والتي يمكنك أن تستوحي منها فستان الخطوبة الذي تبحثين عنه.في هذه الإطلالة اختارت النجمة بشرى فستاناً أسود ماكسي مصنوعاً من قماش التول ومزيّناً بالكشاكش. هذا الفستان الذي ارتدته بشرى لمناسبة تكريمها في أيام القاهرة للدراما العربية، يحمل توقيع علامة Saphir Couture. إذا كنت من اللواتي يعشقن اللون الأسود ويبحثن عن إطلالة تجمع بين الكلاسيكية والفخامة فإن هذا الفستان سيكون الخيار المثالي بالنسبة إليك في ليلة خطبتك. في إحدى إطلالاتها خلال مهرجان الجونة السينمائي اختارت بشرى فستاناً بتدرجات اللون الأصفر من توقيع علامة Michael Cinco. يتميز الفستان بطوله الميدي وبكتفين مكشوفتين زادتا من جرأة التصميم. ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:25 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر

ياسمين عبدالعزيز تتألق بإطلالة رياضية سوداء
العرب اليوم - ياسمين عبدالعزيز تتألق بإطلالة رياضية سوداء

GMT 15:58 2021 الجمعة ,17 كانون الأول / ديسمبر

نيو جيرسي من أبرز المناطق التي تجذب عُشاق المغامرة
العرب اليوم - نيو جيرسي من أبرز المناطق التي تجذب عُشاق المغامرة

GMT 04:32 2021 الثلاثاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

أسس في ديكورات مجالس الرجال الفخمة
العرب اليوم - أسس في ديكورات مجالس الرجال الفخمة

GMT 10:05 2021 السبت ,18 كانون الأول / ديسمبر

بلينكن يدعو لرفع "الطوارئ" في السودان ويعلن تضامنه مع المتظاهرين
العرب اليوم - بلينكن يدعو لرفع "الطوارئ" في السودان ويعلن تضامنه مع المتظاهرين

GMT 01:24 2021 الجمعة ,17 كانون الأول / ديسمبر

الإعلامي ريكاردو كرم يُطلق مبادرة لدعم أطفال لبنان
العرب اليوم - الإعلامي ريكاردو كرم يُطلق مبادرة لدعم أطفال لبنان

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 12:31 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل

GMT 11:34 2016 الإثنين ,28 آذار/ مارس

تعلم إتيكيت الملابس الرسمية والعادية للرجال والنساء
العرب اليوم - تعلم إتيكيت الملابس الرسمية والعادية للرجال والنساء

GMT 14:57 2017 الخميس ,10 آب / أغسطس

فوائد التين في حماية الكبد وعلاج البواسير
العرب اليوم - فوائد التين في حماية الكبد وعلاج البواسير

GMT 09:42 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر

" La Reserva Club " الشاطئ الخاص الوحيد في إسبانيا
العرب اليوم - " La Reserva Club " الشاطئ الخاص الوحيد في إسبانيا

GMT 08:26 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

ثيلان بلوندو تعلن عن إطلاقها لخط ملابس "هيفين ماي"
العرب اليوم - ثيلان بلوندو تعلن عن إطلاقها لخط ملابس "هيفين ماي"

GMT 19:14 2018 السبت ,24 آذار/ مارس

حميد الشاعري وزوجته يُشعلان مواقع التواصل بلقطات رومانسية
العرب اليوم - حميد الشاعري وزوجته يُشعلان مواقع التواصل بلقطات رومانسية

GMT 01:12 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

كيفية مواجهة السيدات للخوف من تقدم السن
العرب اليوم - كيفية مواجهة السيدات للخوف من تقدم السن

GMT 02:32 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة من الألوان الحيوية التي يمكن للمحجبات اعتمادها في الشتاء
العرب اليوم - مجموعة من الألوان الحيوية التي يمكن للمحجبات اعتمادها في الشتاء

GMT 07:49 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

النجاح ليس حظ ولا صدفة بل هو خطوات عملية تقوم بها
العرب اليوم - النجاح ليس حظ ولا صدفة بل هو خطوات عملية تقوم بها

GMT 03:10 2017 الجمعة ,24 آذار/ مارس

 فيلا لا بيريزا بونت رومانو على الطراز الأندلسي
العرب اليوم -  فيلا لا بيريزا بونت رومانو على الطراز الأندلسي

GMT 00:49 2016 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

توضيح حقيقة شخصية زوجة أب الأميرة ديانا "رين سبنسر"
العرب اليوم - توضيح حقيقة شخصية زوجة أب الأميرة ديانا "رين سبنسر"

GMT 05:01 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

ايليت شاكيد تصف خطة ترامب للسلام بـ"مضيعة للوقت"
العرب اليوم - ايليت شاكيد تصف خطة ترامب للسلام بـ"مضيعة للوقت"

GMT 10:59 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبر

تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب طفل على يد عشيق والدته
العرب اليوم - تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب طفل على يد عشيق والدته

GMT 08:02 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

كرسي كهربائي يحد من الرغبة في التبول اللا إرادي
العرب اليوم - كرسي كهربائي يحد من الرغبة في التبول اللا إرادي

GMT 06:59 2017 الخميس ,21 أيلول / سبتمبر

البحرين تعيين مكتب محاماة للدفاع عن حقوق صيادين تحتجزهم قطر
العرب اليوم - البحرين تعيين مكتب محاماة للدفاع عن حقوق صيادين تحتجزهم قطر

GMT 02:38 2017 الأربعاء ,13 أيلول / سبتمبر

محسن متولي يأمل العودة إلى المنتخب المغربي
العرب اليوم - محسن متولي يأمل العودة إلى المنتخب المغربي

GMT 17:34 2017 السبت ,11 آذار/ مارس

لا يا غبطة البطريرك .. سنرحل ولكن مهلا علينا
العرب اليوم - لا يا غبطة البطريرك .. سنرحل ولكن مهلا علينا

GMT 01:28 2019 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر

أصالة تنشر صورة تجمعها بأفراد عائلتها دون طارق العريان
العرب اليوم - أصالة تنشر صورة تجمعها بأفراد عائلتها دون طارق العريان

GMT 14:05 2019 الجمعة ,24 أيار / مايو

السعودية ترفع الحظر عن السيجارة والشيشة الإلكترونية
العرب اليوم - السعودية ترفع الحظر عن السيجارة والشيشة الإلكترونية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab