أسطورة السنغال ينتقد ترتيب صلاح في قائمة الكرة الذهبية

أكد أسطورة كرة القدم السنغالية الحاج ضيوف، لاعب ليفربول السابق، أن المصري محمد صلاح نجم الريدز كان يستحق التواجد ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم، ضمن جائزة الكرة الذهبية المقدمة من صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية لعام 2018. وقال ضيوف، في تصريحات لموقع "ستار أفريكا": "أن تكون إفريقيًا فهذا عائق، كيف لجريزمان أن يتقدم على محمد صلاح، وساديو ماني؟، النجم المصري كان ينبغي أن يتواجد في أفضل 5 لاعبين".

وتواجد محمد صلاح في المركز السادس بقائمة الكرة الذهبية بعد لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، وليونيل ميسي على الترتيب، بينما احتل ساديو ماني المركز الـ22 في القائمة.

وتابع: "ماني أيضًا كان يستحق أن يكون على الأقل ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم". جدير بالذكر أن محمد صلاح تفوق على زميله في ليفربول ساديو ماني بحصوله على جائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للعام الثاني على التوالي.