موسيماني مهدد بالإيقاف والغرامة مع الأهلي

يواجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عقوبة الإيقاف خلال الفترة المقبلة، مع توقيع غرامة مالية عليه أيضا.ويأتي ذلك على خلفية السخرية من محمد مجدي، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثانية عشرة.

ومن المنتظر أن توقع لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، عقوبة على بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، وفقا للائحة التي وضعتها اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وتنص اللائحة، على أنه فى حالة ظهور سلوك غير رياضي ضد أي عنصر من عناصر اللعبة عدا الحكام، فإن اللائحة تنص على الإيقاف لمدة مباراتين، مع توقيع غرامة مالية تبلغ 20 ألف جنيه.وطالب علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، توقيع عقوبة على موسيماني، بسبب سخريته من مجدي، حارس الفريق خلال المباراة وتحديدا مع بداية الشوط الثاني.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع أفضلية لعب الأحمر مباراتين أقل من الأبيض، بينما ظل الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط.