يحل فريق آرسنال، الذي يلعب بين صفوفه، الدولي المصري محمد النني، ضيفًا على نظيره بورنموث، الأحد، على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم "بريميرليغ".

ويبحث أرسنال ، عن إيقاف سلسلة التعادلات التي تطارده، حيث إنه تعادل في آخر 3 مباريات في بطولة الدوري الإنكليزي، ومن المنتظر أن يشارك محترفنا المصري محمد النني، الذي خرج من حسابات أوناي إيمري، بشكل كبير منذ توليه القيادة الفنية لآرسنال في بداية الموسم الجاري.

وخاض أرسنال حتى الآن 12 مباراة في "البريميرليج"، وتمكن من الفوز في 7 مباريات، بينما خسر مبارتان وتعادل في 3.

ويحتل أرسنال المركز الخامس، في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 20 نقطة.