إصابة لاعبين فى عمان بفيروس كورونا قبل مواجهة السعودية
آخر تحديث GMT14:11:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

إصابة لاعبين فى عمان بفيروس كورونا قبل مواجهة السعودية

العرب اليوم -

العرب اليوم - إصابة لاعبين فى عمان بفيروس كورونا قبل مواجهة السعودية

كره القدم
مسقط - العرب اليوم

 إصابة 2 من لاعبي المنتخب العماني بعدما خضعت البعثة لفحص طبى فور وصولها إلى جدة، ويستعد المنتخب العماني لمواجهة منتخب السعودية الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ7 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكان منتخب السعودية فاز في مواجهة الذهاب التى خاضها يوم 7 سبتمبر الماضي ونشر الاتحاد العماني عبر حسابه على "تويتر" ، "يود الاتحاد العماني لكرة القدم الإيضاح للجماهير العُمانية، أن بعثة المنتخب خضعت لفحص PCR قبل التوجه إلى السعودية، الذى أوضح سلامة أفراد البعثة من فيروس كورونا" وأضاف البيان، "وبالنظر إلى سرعة تفشي المتحول الفيروسي (أوميكرون)، فقد تم من خلال الفحص الثاني، الذي أُجري في السعودية، تسجيل ثلاث حالات إصابة ضمن البعثة، اللاعبان عصام الصبحي وعبد العزيز الغيلاني، بالإضافة إلى مصور المنتخب هاني القاسمي"

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إصابة لاعبين فى عمان بفيروس كورونا قبل مواجهة السعودية إصابة لاعبين فى عمان بفيروس كورونا قبل مواجهة السعودية



أخبار ذات صلة

GMT 04:33 2022 الإثنين ,24 كانون الثاني / يناير

المنتخب المغربي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة مالاوي باستثناء فيصل فجر
العرب اليوم - المنتخب المغربي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة مالاوي باستثناء فيصل فجر

GMT 20:07 2022 الأحد ,23 كانون الثاني / يناير

وفاة لاعب عماني في أرضية الملعب
العرب اليوم - وفاة لاعب عماني في أرضية الملعب

GMT 18:37 2022 الأحد ,23 كانون الثاني / يناير

تشيلسي يضرب توتنهام بهدفين في 8 دقائق في الدوري الإنكليزي
العرب اليوم - تشيلسي يضرب توتنهام بهدفين في 8 دقائق في الدوري الإنكليزي

GMT 17:31 2022 الأحد ,23 كانون الثاني / يناير

السنغال بدون إصابات كورونا قبل مواجهة كاب فيردي في كأس أمم أفريقيا
العرب اليوم - السنغال بدون إصابات كورونا قبل مواجهة كاب فيردي في كأس أمم أفريقيا

GMT 17:27 2022 الأحد ,23 كانون الثاني / يناير

وهبي الخزري يتعافى من كورونا ويلحق منتخب تونس قبل مواجهة نيجيريا
العرب اليوم - وهبي الخزري يتعافى من كورونا ويلحق منتخب تونس قبل مواجهة نيجيريا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

دنيا سمير غانم تتَألْق بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

القاهرة - العرب اليوم

يشير تفاعل النجمة المصرية، دنيا سمير غانم، مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، إلى أنها تجاوزت الأحزان على والديها الراحلين تباعاً: سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، إذ بدأت في ممارسة نشاطها، مجدداً، عبر حسابها في "إنستغرام"، حيث تشارك الجمهور كل جديد لها، ما يبعث في نفوسهم الطمأنينة، تمهيداً لمشاهدتها في دراما رمضان المقبل، إضافة إلى ما تظهره من إطلالات جديدة. وأطلت دنيا، خلال الساعات الماضية على جمهورها بإطلالة أنيقة خطفت من خلالها الأنظار، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من محبيها، لتحصد أكثر من 200 ألف إعجاب، فضلاً عن التعليقات الكثيرة من جانب الجمهور.  وظهرت دنيا سمير غانم وهي ترتدي بلوزة باللون الذهبي اللامع، ونسقت معها بنطالاً باللون الأسود، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً بدرجات النيود، وتركت شعرها &q...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:22 2022 الإثنين ,24 كانون الثاني / يناير

ياسمين صبري تَخْطِف الأنظار بإطلالة أنثوية ناعمة
العرب اليوم - ياسمين صبري تَخْطِف الأنظار بإطلالة أنثوية ناعمة

GMT 11:05 2022 الخميس ,20 كانون الثاني / يناير

جزر السيشل لعُطلة مِثالية وسَط الطبيعة الخلابة
العرب اليوم - جزر السيشل لعُطلة مِثالية وسَط الطبيعة الخلابة

GMT 13:28 2022 السبت ,22 كانون الثاني / يناير

أفكار مميزة لكراسي غرف النوم
العرب اليوم - أفكار مميزة لكراسي غرف النوم

GMT 09:24 2022 الجمعة ,21 كانون الثاني / يناير

قرقاش يؤكد أن الإمارات ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر أعمال الحوثي الإرهابية
العرب اليوم - قرقاش يؤكد أن الإمارات ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر أعمال الحوثي الإرهابية

GMT 11:22 2022 الأحد ,23 كانون الثاني / يناير

بسمة وهبة تَستَخِير الله في اعتزال العمل الإعلامي والتفرغ للعبادة
العرب اليوم - بسمة وهبة تَستَخِير الله في اعتزال العمل الإعلامي والتفرغ للعبادة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:19 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

بيروت - جاكلين عقيقي
العرب اليوم - بيروت - جاكلين عقيقي

GMT 14:10 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة
العرب اليوم - تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة

GMT 18:42 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة

GMT 12:20 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

لماذا أنت هنا؟
العرب اليوم - لماذا أنت هنا؟

GMT 12:04 2016 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

سارة الحاج تفوز بلقب ملكة جمال العرب في مسابقة لأول مرة في لبنان
العرب اليوم - سارة الحاج تفوز بلقب ملكة جمال العرب في مسابقة لأول مرة في لبنان

GMT 19:21 2017 الإثنين ,14 آب / أغسطس

سما المصري تنتقد مايوه نيللي كريم المثير برسالة "هشتري زيه "
العرب اليوم - سما المصري تنتقد مايوه نيللي كريم المثير برسالة "هشتري زيه "

GMT 05:32 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 07:20 2015 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

"مرسيدس" تكشف عن صور وتصاميم صالون سيارتها الجديدة
العرب اليوم - "مرسيدس" تكشف عن صور وتصاميم صالون سيارتها الجديدة

GMT 02:47 2013 السبت ,02 آذار/ مارس

سعودي يمتلك أغلى أنواع الإبل
العرب اليوم - سعودي يمتلك أغلى أنواع الإبل

GMT 02:22 2016 الخميس ,23 حزيران / يونيو

مهنة "النقش على النحاس" التاريخية في مصر تراجعت وباتت مهدَّدة بالانقراض
العرب اليوم - مهنة "النقش على النحاس" التاريخية في مصر تراجعت وباتت مهدَّدة بالانقراض

GMT 19:32 2016 الخميس ,29 كانون الأول / ديسمبر

الزي التقليدي الموريتاني صمود في وجه الموضة والتجديد
العرب اليوم - الزي التقليدي الموريتاني صمود في وجه الموضة والتجديد

GMT 02:34 2018 الجمعة ,09 شباط / فبراير

منى أحمد تكشف عن اعترافات خاصة بكل برج من الـ12
العرب اليوم - منى أحمد تكشف عن اعترافات خاصة بكل برج من الـ12

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 16:01 2019 الإثنين ,11 آذار/ مارس

ريال مدريد يتعاقد مع المدرب زين الدين زيدان
العرب اليوم - ريال مدريد يتعاقد مع المدرب زين الدين زيدان

GMT 01:40 2017 الخميس ,29 حزيران / يونيو

فندق "جامبو" الأجمل في ستوكهولم في سويسرا
العرب اليوم - فندق "جامبو" الأجمل في ستوكهولم في سويسرا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab