إصابة لاعبين فى عمان بفيروس كورونا قبل مواجهة السعودية

إصابة 2 من لاعبي المنتخب العماني بعدما خضعت البعثة لفحص طبى فور وصولها إلى جدة، ويستعد المنتخب العماني لمواجهة منتخب السعودية الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ7 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكان منتخب السعودية فاز في مواجهة الذهاب التى خاضها يوم 7 سبتمبر الماضي ونشر الاتحاد العماني عبر حسابه على "تويتر" ، "يود الاتحاد العماني لكرة القدم الإيضاح للجماهير العُمانية، أن بعثة المنتخب خضعت لفحص PCR قبل التوجه إلى السعودية، الذى أوضح سلامة أفراد البعثة من فيروس كورونا" وأضاف البيان، "وبالنظر إلى سرعة تفشي المتحول الفيروسي (أوميكرون)، فقد تم من خلال الفحص الثاني، الذي أُجري في السعودية، تسجيل ثلاث حالات إصابة ضمن البعثة، اللاعبان عصام الصبحي وعبد العزيز الغيلاني، بالإضافة إلى مصور المنتخب هاني القاسمي"