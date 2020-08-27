سقوط صادم في القيمة السوقية لصلاح ورونالدو وميسي في موسم الأنهيار

لم يكن عام 2020، الأفضل على كبار لاعبي أوروبا، بعد انهيار قيمتهم السوقية بشكل واضح، عقب نهاية هذا الموسم مقارنة بالمنقضي، في ظل الأداء المتذبذب الذي أظهره بعضهم على مدار المرحلة الماضية. جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، على رأس قائمة اللاعبين الذين انهارت قيمتهم السوقية، لتتراجع قيمة الدون من 75 مليون يورو، إلى 60 مليون يورو، ليبتعد عن قائمة الأعلى قيمة سوقية بين صفوف فريق السيدة العجوز، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".