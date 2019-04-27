النصر يدرس عودة المغربي محمد فوزير



يدرس نادي النصر استعادة المحترف المغربي محمد فوزير لاعب الفريق المعار لصفوف نادي أحد حتى نهاية الموسم الحالي.

اللاعب المغربي نجح في تقديم مستويات رائعة مع أحد في الموسم الحالي وهو ما دفع المدرب روي فيتوريا للتفكير في تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل.

وكانت إدارة الفريق العاصمي قد تعاقدت مع المغربي في شهر أغسطس عام 2017، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ولعب مع الفريق 22 مباراة سجّل فيها 8 أهداف.

وانتقل فوزير لنادي اتحاد طنجة المغربي في مطلع سبتمر من العام الماضي، ومن ثَمَّ أُعير مجددًا إلى أحد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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نادي أحد يستعير محمد فوزير من النصر