

يتمكن نادى برشلونة، مساء اليوم السبت، من التتويج بلقب الدوري الإسباني للعام الثانى على التوالى والمرة الـ26 فى تاريخه، حال فوزه على ضيفه نادى ليفانتى، فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 35 من الليغا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسبانى الليلة فى معقله سيكون الأول منذ 9 سنوات، وبالتحديد منذ الفوز على نادى بلد الوليد 4 – 0 فى مايو 2010، عندما كان يقود البارسا بيب غوارديولا.

أضافت الصحيفة أن الـ25 لقبا الذى توج بهم البارسا، احتفل بـ11 لقبا فى ملعبه، و3 ألقاب بدون اللعب بعد نتائج منافسيه و11 لقبا خارج أرضه، والذى أخرهم الموسم الماضى فى أرض ملعب نادى ديبورتيفو لاكرونيا "الريازور".

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حال تتويج برشلونة بلقب الليغا الليلة، سوف يكون للمرة الثالثة على حساب نادى ليفانتى، بعد موسمى 2004 – 2005 و 2010 – 2011، ليعادل أتلتيك بيلباو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 80 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 71 نقطة.

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