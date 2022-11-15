تأجيل ودية السعودية وكرواتيا ضمن استعدادات كأس العالم لمدة ساعتين

أكد المنتخب السعودي عبر حسابه على موقع التواص الاجتماعي "تويتر" تأخير موعد مباراته الودية أمام نظيره منتخب كرواتيا ساعتين، لتقام في الساعة الثانية ظهرًا بدلا من الثانية عشرة بتوقيت القاهرة.

ونشر المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا رسميًا جاء فيه: اتفق الجهاز الفني للمنتخب الوطني ونظيره الكرواتي على تأخير موعد المباراة الودية لتقام الثالثة عصرا بدلا من الواحدة لإتاحة الفرصة للمنتخبين للعب في أجواء أقل حرارة.