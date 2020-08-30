ليفربول يتحرك لضم إسماعيلا سار لتعويض رحيل ماني

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، في التحرك تجاه إسماعيلا سار لاعب واتفورد الإنجليزي، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل ساديو ماني مع الريدز، بعد تلميحه بالرحيل، خلال الفترة المقبلة ويتصدر سار قائمة أهداف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الذي يبحث عن تدعيمات قوية، للتسلح بها في ظل ارتباط اسم عدد من العناصر الأساسية بالرحيل عن الريدز، وفي مقدمتهم ساديو ماني، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية كلوب يرغب في الحصول على خدمات إسماعيلا سار.