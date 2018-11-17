خلق يوفنتوس، بطل إيطاليا، أزمة لبرشلونة، خلال الفترة الحالية، في ظل رغبة البلوجرانا بتجديد عقد أحد نجوم الفريق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بدأ برشلونة أولى خطواته لتجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق، حيث تواصلت الإدارة مع وكيله فيسنتي فوريس، الخميس الماضي، من أجل تحديد جلسة للتفاوض.

وأوضحت أن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع ألبا، سيُعقد من مفاوضات برشلونة لتجديد عقد اللاعب.

يُذكر أن عقد ألبا ينتهي في 2020، وكان آخر تجديد له في عام 2015، ويُعد من العناصر الأساسية في تشكيلة البلوجرانا.

وتربط أنباء عديدة، ظهير أيسر يوفنتوس الحالي أليكس ساندرو، بالانتقال إلى ريال مدريد، ما يفسر رغبة البيانكونيري في الحصول على خدمات ألبا.