إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي رسميًا

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تعليق منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم ومختلف مسابقات كرة القدم المحلية حتى يوم 3 أبريل المُقبل للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميًا باسم كورونا.

وجاء القرار العاجل بعد ظهور حالات للإصابة بكورونا في صفوف بعض الأندية على رأسها آرسنال الذي تعرض مدربه آرتيتا للإصابة بالفيرس.

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي في بيان رسمي اليوم، الجمعة، بدء إجراء الحجر الصحي على جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداريين بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد اللاعبين.

ورفض نادي إيفرتون الإفصاح عن اسم اللاعب الذي ظهرت عليه أعراض الإصابة بالكورونا، فيما قال البيان :"يمكننا الإعلان أنه، كإجراء وقائي، يخضع الفريق الأول بأكمله والجهاز الفني للعزل الصحي بناء على نصيحة طبية".

وأضاف :"قررنا اتخاذ هذه الخطوة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على لاعب بالفريق الأول.

والنادي على تواصل مع اللاعب المعني ويتابع حالة جميع اللاعبين والعاملين".