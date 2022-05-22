أحداث الشغب بين الجماهير تتسبب في إيقاف مباراة نابولي وسبيزيا في الدوري الإيطالي

تسببت أحداث الشغب بين الجماهير في إيقاف مباراة نابولي وسبيزيا المقامة حاليا ضمن لقاءات الجولة 38 والأخيرة من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب ألبرتو بيكو معقل سبيزيا واندلعت أحداث الشغب بين جماهير الفريقين في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول بعد الهدف الأول الذي أحرزه نابولي عن طريق لاعبه ماتيو بوليتانو في الدقيقة 4 من زمن نفس الشوط وذكرت التقارير الصحفية في إيطاليا أن جماهير الفريقين، خلف مرمى ميريت حارس نابولي كانت تفصل بينهم حاجز بسيط في المدرجات.

وقبل أن تتصاعد الأحداث، بدأ مشجعو الفريقين بإلقاء الأشياء على بعضهم البعض، بما في ذلك الألعاب النارية والأعلام والمقاعد البلاستيكية، الأمر الذي امتد لساحة الملعب مما جعل حكم المباراة يوقف المباراة، ومن ثم اندفع اللاعبون والمدربون في محاولة لتهدئة جماهيرهم، لكن بعض مشجعي سبيزيا اقتحموا أرض الملعب وأوقفهم لاعبوهم من الوصول إلى المدرب تياجو موتا، الذي قيل إنه سيغادر النادي بعد نهاية الموسم وبعد حوالي 11 دقيقة، تم استئناف اللعب مجددا وعادت الأمور لوضعها الطبيعي، وتمكن نابولي من إحراز الهدف الثاني عن طريق زيلنسكي في الدقيقة 25، والهدف الثالث عن طريق دييجو ديم في الدقيقة 36.