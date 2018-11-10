توفيت، صباح الجمعة، عمة محمد أبو تريكة، نجم الأهلي، ومنتخب مصر السابق.

وكتب أبو تريكة، عبر الـ"فيسبوك"، "اليوم رحلت عمتي الوحيدة التي كانت دائمًا صاحبة البركة والسعادة، غفر الله لها واسكنها فسيح جناته وأبدلها دارًا خيرًا من دارها وجعل قبرها روضة من رياض الجنة".