المواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات دوريات العالم الأحد

لندن - العرب اليوم
يشهد، الأحد، إقامة العديد من المباريات الهامة، في مختلف دوريات العالم، أبرزها الدوري الإنكليزي، والإيطالي، والإسباني.
ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها وهى على النحو التالي:
الدوري المصري:
مصر المقاصة X إنبي - 3:15 مساءً – "On Sport HD" – "النيل الرياضية"
الاتحاد السكندري X طلائع الجيش 5:30 مساءً – "On Sport HD" – "النيل الرياضية"
الإنتاج الحربي X المصري البورسعيدي 8:00 مساءً – "On Sport HD" – "النيل الرياضية"
إياب نهائي كأس الليبرتادوريس:
ريفر بليت X بوكا جونيورز - 10:00 مساءً- "أبو ظبي الرياضية HD 2"
الدوري الإنكليزي:
بورنموث X آرسنال - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2""
وولفرهامبتون X هيديرسفيلد تاون - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2""
الدوري الإسباني:
إشبيلية X بلد الوليد - 5:15 مساءً – "beIN SPORTS HD 3"
الدوري الإيطالي:
نابولي X كييفو فيرونا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4""
لاتسيو X ميلان - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4""
الدوري التركي:
قاسم باشا X ملطية سبور - 6:00 مساءً
الدوري السعودي:
الاتحاد X الأهلي - 6:40 مساءً - KSA Sports HD1""
الدوري الإماراتي:
الوصل X عجمان - 5:30 مساءً
الدوري التونسي:
القابسي X الترجي - 3:00 مساءً – "قناة الوطنية "1
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