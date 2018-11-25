المواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات دوريات العالم الأحد

يشهد، الأحد، إقامة العديد من المباريات الهامة، في مختلف دوريات العالم، أبرزها الدوري الإنكليزي، والإيطالي، والإسباني.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها وهى على النحو التالي:

الدوري المصري:

مصر المقاصة X إنبي - 3:15 مساءً – "On Sport HD" – "النيل الرياضية"

الاتحاد السكندري X طلائع الجيش 5:30 مساءً – "On Sport HD" – "النيل الرياضية"

الإنتاج الحربي X المصري البورسعيدي 8:00 مساءً – "On Sport HD" – "النيل الرياضية"

إياب نهائي كأس الليبرتادوريس:

ريفر بليت X بوكا جونيورز - 10:00 مساءً- "أبو ظبي الرياضية HD 2"

الدوري الإنكليزي:

بورنموث X آرسنال - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2""

وولفرهامبتون X هيديرسفيلد تاون - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2""

الدوري الإسباني:

إشبيلية X بلد الوليد - 5:15 مساءً – "beIN SPORTS HD 3"

الدوري الإيطالي:

نابولي X كييفو فيرونا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4""

لاتسيو X ميلان - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4""

الدوري التركي:

قاسم باشا X ملطية سبور - 6:00 مساءً

الدوري السعودي:

الاتحاد X الأهلي - 6:40 مساءً - KSA Sports HD1""

الدوري الإماراتي:

الوصل X عجمان - 5:30 مساءً

الدوري التونسي:

القابسي X الترجي - 3:00 مساءً – "قناة الوطنية "1