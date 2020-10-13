الجبلاية تطرح تشكيل لجنة فض المنازعات أمام عمومية اتحاد الكرة

وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بند تشكيل لجنة فض المنازعات في تعديلات لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".ومن المقرر تشكيل لجنة فض المنازعات بين الأندية ولاعبي الدورى الممتاز من 13 بواقع من 6 ممثلين تابعين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية إلى جانب رئيس من الهيئة القضائية.

وشهدت التعديلات على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتى أرسلها مؤخرا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلغاء شرط السبعين عاما من شروط انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادمة.وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أمس، الجمعة، اللائحة الجديدة بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لها.

ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها، وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.وتضمنت تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية الواردة من الفيفا والمنتظر طرحها أمام الجمعية العمومية غير العادية المقبلة إلغاء شرط السبعين عاما كحد أقصى لأى مرشح يتقدم للمنافسة فى انتخابات اتحاد الكرة أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:

١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل

٢- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات بمنصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

٧ - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.