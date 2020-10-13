لجان التفتيش تبدأ أعمالها داخل الأهلي والزمالك واللجنة الأوليمبية

تواصل لجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممن يملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات أعمالها الرقابية والتفتيشية على العديد من الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات بدءًا من صباح اليوم الأحد وتستمر خلال الفترة المقبلة .وتضمنت أعمال التفيش اليوم الأحد العديد من الهيئات أبرزها أندية الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية واتحادات المصارعة والتجديف وسموحة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) وغيرها من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.

وأبدى مسؤولو الأهلى والزمالك وسموحة واللجنة الأوليمبية ومختلف الأندية والاتحادات الرياضية اليوم تعاونًا تامًا مع لجان التفتيش في تقديم المستندات والأوراق والملفات والدفاتر اللازمة لاستكمال عمل تلك اللجان .وتم الاتفاق مع بعض الهيئات الرياضية على استكمال تسليمها لطلبات اللجنة غدًا الاثنين تمهيدًا لعمل ومراجعة التقارير النهائية متضمنة أعمال الفحص المالى والإدارى لكل هيئة على حدة.

وفى ذات السياق عقد الدكتور أشرف صبحي أمس اجتماعًا مطولًا مع ممثلي لجان التفتيش لحثهم على المتابعة الدقيقة لكافة المستندات والدفاتر لجميع الهيئات فضلًا عن تكثيف عمل تلك اللجان حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة.

يذكر أنه فى ضوء التنسيق الذى يجريه وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية فقد صدر قرار وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التي تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة.