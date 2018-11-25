كهربا يقترب من العودة إلى صفوف منتخب مصر

يدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، عودة محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، إلى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بعد تألق اللاعب مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، واستعادته لحاسة التهديف.

ورفض الجهاز، وفقًا لـ"الوطن"، فكرة التأكيد على أن استبعاد اللاعب، خلال الفترة الماضية، جاء لأسباب تأديبية، خاصة أن الجهاز لم يلاحظ فرحة اللاعب بهدفه بشباك حرس الحدود، والذي تردّد أن انفعاله فيها كان ضد جهاز المنتخب.

وأكّد أن استبعاد اللاعب كان لأسباب فنية فقط، وأن مسألة عودته إلى صفوف الفراعنة، تتعلق بثبات مستواه مع فريقه في مباريات الدوري.

يُذكر أن اللاعب، أحرز هدف الفوز للزمالك في مباراة حرس الحدود، وكذلك هدفا الفوز على الداخلية، بالإضافة إلى صناعته أهدافًا لزملائه بالفريق.