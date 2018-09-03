مجلس الاهلي يناقش التعديلات على مشروع اللائحة

يناقش مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في اجتماع اليوم إجراء بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي في ضوء الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء خلال الأيام الماضية، وقامت اللجنة المركزية لإعداد مشروع اللائحة بدراستها.

يأتي في مقدمة هذه التعديلات نتائج ورشة العمل التي ترأسها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق والتي جاءت لمراجعة كافة البنود الخاصة بالاستثمار وإنشاء الشركات، وذلك بمشاركة لفيف من القامات الاقتصادية الكبيرة الذين استجابوا لدعوة الكابتن محمود الخطيب، للمشاركة في إعداد مشروع اللائحة؛ حتى يخرج بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.

هذا وحرص الكابتن محمود الخطيب والعديد من أعضاء المجلس على المشاركة في ورشة العمل المشار إليها والتي جاءت مثمرة للغاية، خاصة أن الشخصيات التي شاركت فيها ذات تاريخ كبيرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.