مجلس الاهلي يناقش التعديلات على مشروع اللائحة

يناقش مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في اجتماع اليوم إجراء بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي في ضوء الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء خلال الأيام الماضية، وقامت اللجنة المركزية لإعداد مشروع اللائحة بدراستها.
يأتي في مقدمة هذه التعديلات نتائج ورشة العمل التي ترأسها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق والتي جاءت لمراجعة كافة البنود الخاصة بالاستثمار وإنشاء الشركات، وذلك بمشاركة لفيف من القامات الاقتصادية الكبيرة الذين استجابوا لدعوة الكابتن محمود الخطيب، للمشاركة في إعداد مشروع اللائحة؛ حتى يخرج بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.
هذا وحرص الكابتن محمود الخطيب والعديد من أعضاء المجلس على المشاركة في ورشة العمل المشار إليها والتي جاءت مثمرة للغاية، خاصة أن الشخصيات التي شاركت فيها ذات تاريخ كبيرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
GMT 17:07 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسوزير الشباب والرياضة يعلق على أزمة اتحاد الكرة ومحمد صلاح
GMT 10:34 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسليفربول يعترض على موعد استدعاء محمد صلاح للمنتخب المصري
GMT 12:27 2018 الإثنين ,13 آب / أغسطستعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني في البطولة العربية
GMT 16:27 2018 الأحد ,12 آب / أغسطسالبرازيلي رونالدو يدخل المستشفى في إيبيزا بسبب التهاب رئوي
GMT 16:04 2018 الثلاثاء ,07 آب / أغسطسصلاح يعلق على اعتزال الحضري واصفًا إياه بالاسطورة
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
أرسل تعليقك