أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"أحمد أحمد الإثنين في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن اسم الدولة المضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، سيعلن في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وأشار أحمد الى أنه بعد انتهاء مهلة الترشح في 14 كانون الأول/ديسمبر، "سيتم إنجاز الأمور في 25 كانون الأول/ديسمبر للخروج بلائحة مصغرة من المرشحين مع التقييم والتنقيط الواضح. اللجنة التنفيذية ستجتمع في 9 كانون الثاني/يناير في دكار (السنغال) حيث سنعلن القرار".

وكان الاتحاد قد أعلن في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، سحب تنظيم البطولة من المضيفة الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني، وذلك قبل سبعة أشهر فقط من البطولة المقررة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.

وعن عدد ملفات الترشيح التي تسلمها الاتحاد القاري للعبة، أجاب أحمد "بحسب معلوماتي، وصلتنا رسالتان أو ثلاث رسائل للإعراب عن اهتمام".

وفي حين تشير التقارير الصحافية الى أن المغرب وجنوب إفريقيا هما الأوفر حظا لنيل استضافة نسخة 2019، لم يعلن أي بلد حتى الآن ترشحه رسميا لتنظيم البطولة التي سيشارك فيها 24 منتخبا بدلا من 16.

وردا على سؤال عما اذا كان المغرب المرشح الأوفر حظا للاستضافة، قال أحمد "لا أعلم، لكن هناك جنوب إفريقيا التي أرسلت طلب اهتمام. ثمة دولتان أو ثلاث دول طلبت الحصول على دفتر الشروط".

ولم يشأ أحمد تأكيد أو نفي تقدم الكونغو برازافيل بملف ترشيحها كما أعلن نائبه كونستان عمري سليماني الجمعة، قبل أن ينفي ذلك وزير الرياضة الكونغولي أوغ نغويلونديليه. وأوضح رئيس الاتحاد القاري "لا أريد التحدث عن مشاكل داخلية في بلد ما. إنها مشكلة كونغولية داخلية".

وتابع "يجب العودة الى الاتحاد المحلي أو الحكومة".

وكان الاتحاد القاري قرر عام 2014 في عهد رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو، منح نسخة 2019 للكاميرون، و2021 لساحل العاج و2023 لغينيا. الا أن أحمد كشف في تصريحات لشبكة "ميديا تي في" الإفريقية الاثنين الماضي، أن بطولة 2021 ستمنح للكاميرون بدلا من ساحل العاج، على أن تستضيف الأخيرة بطولة 2023 بدلا من غينيا.

وقال أحمد "لنؤخر كل بطولات أمم إفريقيا (لناحية المضيفين) لإعطاء فرصة إضافية للكاميرون، مزيد من الوقت، كي تتمكن من إنجاز أعمال البنى التحتية المطلوبة"، متابعا "في 2021 سيكونون مستعدين: ننظم بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون. وفي 2023 ننظم البطولة في ساحل العاج. هذا كان القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم" في اجتماعها في أكرا عاصمة غانا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.