النصر السعودي يقيل مدربه البرتغالي فيتوريا

أعلن نادي النصر السعودي إقالة مدربه البرتغالي، روي فيتوريا، الذي قاده إلى لقب دوري كرة القدم لموسم 2019، لسوء النتائج ونشر النادي في حسابه على موقع "إنستغرام" صورة لمدربه السابق وعلق عليه قائلا:"شكرا للعمل الشاق واللحظات السعيدة التي منحتنا".