أجويرو يمدد عقده مع مانشستر سيتي إلى 2021

قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن مهاجمه سيرجيو أجويرو مدد عقده مع النادي لمدة عام ليبقى في استاد الاتحاد حتى 2021.