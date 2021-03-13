كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، السبت، كواليس ما جرى داخل غرفة ملابس لاعبي ليفربول عقب مواجهة "الريدز" أمام ضيفه تشيلسي التي خسرها 0-1 الأسبوع الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.وشهدت المباراة خروج النجم المصري محمد صلاح، من المباراة غاضبا عند استبداله في الدقيقة 62، وحلول دييغو غوتا بديلا عنه.



ليغرد بعدها بدقائق رامي عباس وكيل صلاح، بوضع نقطة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحا كيف شعر هو ومعسكر صلاح بشأن قرار المدرب يورغن كلوب استبدال النجم المصري، ما أثار الكثير من الجدل حول مصير صلاح مع ليفربول.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لاعبي ليفربول سخروا من صلاح في غرفة تبديل الملابس، وأطلقوا عليه بعض النكات اللطيفة عقب أيام من هذه الواقعة، وطالبوه بتفسير تغريدة وكيله، وما كان يرمي إليه.

وقدم صلاح موسما رائعا آخر على الرغم من المستوى المتراجع للريدز مؤخرا، ويتصدر "الفرعون" قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ومع ذلك ، كانت هناك تكهنات بأنه خارج الملعب ليس سعيدا بنسبة 100٪ في "أنفيلد"، ولا يزال مرتبطا بالانتقال إلى أندية أمثال ريال مدريد وبرشلونة.ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، ما يعني أنه في حال رغبة النادي الإنجليزي الحصول على رسوم انتقال كبيرة للاعب، فسيكون من الأفضل تركه يرحل عاجلا وليس آجلا.