

نفى البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح برشلونة، ما تردد عن خيانته لروما قبل انتقاله إلى صفوف البارسا، الصيف الماضي، وتغيير بوصلته نحو البلوغرانا قائلاً: "لم أقبل أبدًا اقتراح الانتقال إلى روما، لكن الوكلاء منحوا النادي الموافقة". وعن زميله ليونيل ميسي، قال: "ميسي سيعتبر الأفضل في كرة القدم بعد بيليه.. سابقًا لم أكن أملك نفس الرأي، لكن الأمر اختلف بعد متابعته عن قرب".

وقال مالكوم، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "عندما جاء عرض برشلونة وافقت فورًا، لأني كنت أحلم باللعب مع أفضل لاعبي العالم.. الذهاب إلى روما يعد حلمًا أيضًا، لكن يمكنني تحقيقه لاحقًا.. لقد فضلت البارسا كي أتعلم الكثير هنا، وهذا ما يحدث الآن، أحيانًا أشارك قليلًا، لكنني أتعلم كل يوم".

وأضاف: "أرى يوميًا كيف يعمل ميسي، فهو لم يتوقف أبدًا عن إدهاشي، بالأشياء غير المتوقعة التي يقوم بها.. فنحن قد نعلم أنه سيغير اتجاهه، لكن دون توقع لحظة اتخاذ القرار".

وتابع: "ميسي لاعب لا يُصدق، ويعد اللعب بجواره شعورًا فريدًا.. لقد سجلت اليوم الذي صفق فيه على هدفي في دوري الأبطال، لن أنسى ذلك". وأردف مالكوم: "كريستيانو؟ إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم الآن، لكني لا أراه كل يوم مثل ميسي، وأعتقد أن الأخير أفضل من الجميع، فهو يمكنه حسم المباراة خلال دقيقتين فقط".

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