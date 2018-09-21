اوساكا تتأهل بسهولة إلى قبل نهائي بطولة بان باسيفيك

واصلت نعومي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة تألقها أمام جماهير بلادها في بطولة بان باسيفيك للتنس في طوكيو، وتفوقت بسهولة على باربورا ستريتسوفا 6-3 و6-4 يوم الجمعة لتتأهل للدور قبل النهائي.