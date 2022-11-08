لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد عادل العطاري يفارق الحياة أثناء خوضه مبارة محلية

فارق لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد عادل العطاري الحياة اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة محلية، أمس الاثنين، في عمان وأظهر مقطع فيديو، سقوط اللاعب البالغ 36 عاما خلال مباراة فريقه "كفرنجة" أمام نظيره "السلط"، ضمن بطولة كأس الأردن لكرة اليد وقال نادي كفرنجة عبر صفحته على "فيسبوك"، إن اللاعب "تعرض لأزمة قلبية حادة في أثناء مشاركته في مباراة نادي كفرنجة أمام نادي السلط يوم الاثنين".