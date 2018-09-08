مباراة النيجر تقدّم موعد اجتماع الخطيب بأعضاء زايد

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم تقديم موعد اللقاء المفتوح الذي يعقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي مع الأعضاء بفرع الشيخ زايد إلى السادسة مساءً؛ بسبب موعد مباراة مصر والنيجر .

وأشار المدير التنفيذي للنادي إلى أن الحضور المكثف من جانب أعضاء الجمعية العمومية خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الكابتن محمود الخطيب بمقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر الخميس والجمعة الماضيين، يؤكد على وعي أعضاء النادي وحرصهم على المشاركة في وضع دستور ناديهم ورسم مستقبله.



وأضاف أن حالة الحراك المجتمعي الذي شهده النادي خلال الأيام القليلة الماضية ما بين ورش العمل واجتماعات اللجان المختلفة، واقتراحات أعضاء الجمعية العمومية، أثمر في النهاية عن الوصول إلى دستور يليق بمكانة النادي الأهلي وأعضائه، خصوصا أن المجلس الإدارة كان حريصا منذ البداية على المشاركة الفعالة لأعضاء الجمعية العمومية.

وكشف المدير التنفيذي للنادي عن الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعداد على قدمٍ وساقٍ لهذا الحدث، وتوفير كافة الإمكانيات لراحة أعضاء النادي، وتلافي ما يعوقهم عن الإدلاء بأصواتهم.