مباراة النيجر تقدّم موعد اجتماع الخطيب بأعضاء زايد

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم تقديم موعد اللقاء المفتوح الذي يعقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي مع الأعضاء بفرع الشيخ زايد إلى السادسة مساءً؛ بسبب موعد مباراة مصر والنيجر .
وأشار المدير التنفيذي للنادي إلى أن الحضور المكثف من جانب أعضاء الجمعية العمومية خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الكابتن محمود الخطيب بمقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر الخميس والجمعة الماضيين، يؤكد على وعي أعضاء النادي وحرصهم على المشاركة في وضع دستور ناديهم ورسم مستقبله.
وأضاف أن حالة الحراك المجتمعي الذي شهده النادي خلال الأيام القليلة الماضية ما بين ورش العمل واجتماعات اللجان المختلفة، واقتراحات أعضاء الجمعية العمومية، أثمر في النهاية عن الوصول إلى دستور يليق بمكانة النادي الأهلي وأعضائه، خصوصا أن المجلس الإدارة كان حريصا منذ البداية على المشاركة الفعالة لأعضاء الجمعية العمومية.
وكشف المدير التنفيذي للنادي عن الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعداد على قدمٍ وساقٍ لهذا الحدث، وتوفير كافة الإمكانيات لراحة أعضاء النادي، وتلافي ما يعوقهم عن الإدلاء بأصواتهم.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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