الأهلي المصري يمدد عقد كهربا لمدة موسم بعد انتقاله لـ هاتاي التركي

نجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تمديد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة موسم إضافي، لينتهي موسم 2025 . وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي هاتاي سبور، لإعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء إلى النادي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. ويطير كهربا الى تركيا غدا للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله إلى فريق هاتاي التركي . شارك كهربا مع الأهلي بمباراتين في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سجل خلالهما هدفا، وصنع هدفين، بينما لم يشارك الفولت في أي مباراة في مسابقة الدوري المصري حتى الآن. وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمود عبد المنعم كهربا 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.