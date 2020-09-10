إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020 بسبب كورونا

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020 بسبب جائحة كورونا التي تضرب أسي وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي: إن جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية، وبالتالي أعلن وبكل أسف إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في نسخة 2020.