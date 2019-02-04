الأهلي يبحث ترتيبات حضور الجماهير لمباريات بطولة إفريقيا للسلة

قال جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشر لبطولة إفريقيا للسلة، إن هناك تواصلا مستمرا مع الجهات الأمنية لتنسيق حضور الجماهير خلال مباريات البطولة التي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة خلال أيام 8 إلى 10 فبراير الجاري.

وأوضح إن النادي حريص على تواجد الجماهير؛ لنجاح تنظيم مباريات هذه المرحلة المهمة من البطولة ودعم الفريق، خاصة أن الأهلي يشارك في البطولة ممثلا عن مصر، ويحتاج إلى تواجد الجماهير لاستكمال المشوار نحو لقب البطولة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حريص تماما على نجاح التنظيم الذي يعزز من مكانة مصر الرياضة على الصعيد الخارجي، وكذلك دعم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي للمنافسة بقوة على التتويج بلقب البطولة.

ويشارك الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي في المجموعة الثالثة، التي تضم فِرق أول أغسطس الأنجولي و«REG» بطل رواندا، وفيروفيارو بطل موزمبيق، حيث من المتوقع وصول الفرق يومي ٦ و٧ من فبراير على أن تقام المباريات بعد ذلك بمقر النادي بالجزيرة.

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