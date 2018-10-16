تعرف علي تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم التشكيل الذي سيبدأ به مباراة سوازيلاند ومصر ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية على النحو التالي :

محمد الشناوي (1) - أحمد المحمدي (3) ، أحمد حجازي (6)، باهر محمدي (4)، أيمن أشرف (12)- محمد النني (17)، طارق حامد (8) - عمرو وردة (22)، حسين الشحات (10)، محمود تريزيجيه (7)، - مروان محسن (9).