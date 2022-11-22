السعودية تحقق المفاجأة وتتقدم بهدفين مقابل هدف أمام الأرجنتين
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السعودية تحقق المفاجأة وتتقدم بهدفين مقابل هدف أمام الأرجنتين

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العرب اليوم - السعودية تحقق المفاجأة وتتقدم بهدفين مقابل هدف أمام الأرجنتين

منتخب السعودية
الدوحة ـ العرب اليوم

تقام الآن المبارة التي تجمع المنتخبين السعودي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل في الدوحة، في المباراة الافتتاحية للفريقين في مونديال قطر 2022. الدقيقة (80) - مخالفة على مشارف المرمى السعودي ينبرى لها ميسي، لم تشكل خطورة على مرمى العويس.

- الدقيقة (67).. حكم اللقاء يشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي.

- الدقيقة (65)- الحارس السعودي يتصدى لكرة أرجنتينية عرضية خطيرة، وينقذ شباك الأخضر من هدف التعادل.

هدف التقدم:

- الدقيقة (53) سالم الدوسري يضع الأخضر في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

هدف التعادل للسعودية

- صالح الشهري يضع هدف التعادل في الدقيقة (48).

-الدقيقة (46) محمد العويس يتصدى لإنفراد إرجنتيني.

الشوط الثاني

- الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

- الدقيقة (44) هجمة سعودية خاطفة لسالم الدوسري، كان الدفاع الأرجنتيني حاضر بقوة.

- الدقيقة (41) ركنية لراقصي التانغو، ينتج عنها مخالفة على مشارف منطقة الجزاء السعودية، تقدم لها ميسي يتصدى لها الدفاع السعودي وتتحول إلى ضربة مرمى.

- الدقيقة (35) الحكم يلغى هدفا ثالثا للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل.

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السعودية تحقق المفاجأة وتتقدم بهدفين مقابل هدف أمام الأرجنتين السعودية تحقق المفاجأة وتتقدم بهدفين مقابل هدف أمام الأرجنتين



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