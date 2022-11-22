السعودية تحقق المفاجأة وتتقدم بهدفين مقابل هدف أمام الأرجنتين

تقام الآن المبارة التي تجمع المنتخبين السعودي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل في الدوحة، في المباراة الافتتاحية للفريقين في مونديال قطر 2022. الدقيقة (80) - مخالفة على مشارف المرمى السعودي ينبرى لها ميسي، لم تشكل خطورة على مرمى العويس.

- الدقيقة (67).. حكم اللقاء يشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي.

- الدقيقة (65)- الحارس السعودي يتصدى لكرة أرجنتينية عرضية خطيرة، وينقذ شباك الأخضر من هدف التعادل.

هدف التقدم:

- الدقيقة (53) سالم الدوسري يضع الأخضر في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

هدف التعادل للسعودية

- صالح الشهري يضع هدف التعادل في الدقيقة (48).

-الدقيقة (46) محمد العويس يتصدى لإنفراد إرجنتيني.

الشوط الثاني

- الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

- الدقيقة (44) هجمة سعودية خاطفة لسالم الدوسري، كان الدفاع الأرجنتيني حاضر بقوة.

- الدقيقة (41) ركنية لراقصي التانغو، ينتج عنها مخالفة على مشارف منطقة الجزاء السعودية، تقدم لها ميسي يتصدى لها الدفاع السعودي وتتحول إلى ضربة مرمى.

- الدقيقة (35) الحكم يلغى هدفا ثالثا للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل.