ضربة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

أصبح مانشستر يونايتد الإنجليزي مجبرًا على لعب مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، في ملعبه على الرغم من أن القرعة كانت قد وضعته في مواجهة برشلونة بحيث يلعب مباراة الذهاب في "كامب نو" والعودة في "أولد ترافورد".

وسيلعب"الشياطين الحمر" مباراة الذهاب في دور ربع النهائي في ملعب"اولد ترافورد" أحد يومي 9 أو 10 أبريل، فيما يستضيف ملعب"كامب نو" المباراة الثانية أحد يومي 16 و 17 أبريل.

السبب في ذلك يعود إلى قرار الاتحاد الإنجليزي، الذي يرفض إقامة مباراتين في دوري أبطال أوروبا في نفس المدينة، في إجراءات أمنية.

وسيلعب في نفس الدور الغريم التقليدي ليونايتد، مانشستر سيتي حيث سيواجه توتنهام الإنجليزي.