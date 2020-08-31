شادي محمد يروي كواليس الليلة الأخيرة قبل وفاة محمد عبدالوهاب

تحدث شادي محمد، نجم الأهلي السابق، عن ذكرياته مع محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر لنادي الأهلي ومنتخب مصر،خلال تواجد اللاعب الراحل في الملاعب، والبصمة التي تركها مع الأهلي رغم مشاركته لفترة قصيرة داخل جداران القلعة الحمراء وقال شادي محمد، خلال حديثه مع "الوطن سبورت": "كان محمد عبدالوهاب من أعظم اللاعبين في النادي الأهلي، وكان على علاقة جيدة بجميع اللاعبين والمدربين في المنتخب والأهلي، وتلقيت صدمة قاسية بخبر وفاته وخاصة أثناء تواجدي بجواره في الملعب" وكشف نجم الأهلي السابق، عنأبرز المواقف التي جمعته بمحمد عبدالوهاب، ولا يمكن أن تنسى بحسب وصفه، ومنها قبل وفاته بيوم، فيقول "بعد الانتهاء من التدريبات ذهبنا للهرم لتسجيل أغنية سيد عبدالحفيظ، بمناسبة اعتزاله".