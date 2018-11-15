الهلال السعودي يحقق أرقام قياسية في 9 جولات

سجل فريق الهلال الكروي العديد من الأرقام خلال الجولات التسع الماضية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .. إذ حقق أفضل انطلاقه في تاريخ مسابقات الدوري بـ9 انتصارات متتالية مسجلا 23 هدفًا كأقوى خط هجوم.. وكان 17 من أهدافه بالقدم اليمنى و5 بالقدم اليسرى وواحدًا بالرأس جاء عن طريق الفرنسي جوميز هداف المسابقة حتى الآن بـ7 أهداف, ويأتي ثانيًا في قائمة التهديف للفريق الهلالي محمد كنو والبرازيلي كارلوس ادواودو بـ 4 أهداف لكل منهما فيما تصدر قائمة الفريق كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف الثلاثي سالم الدوسري ومحمد البريك واندريه كاريلو.

سجل الهلال 13 هدفًا في الشوط الأول و10 أهداف في الشوط الثاني .