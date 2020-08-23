مصدر في الأهلي يؤكد لم نفعل عقد مروان محسن الجديد

فجر مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجديد عقود مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وقال مصدر رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "مروان محسن وقع على بياض للنادي الأهلي واتفق مع أمير توفيق على كافة تفاصيل العقد الجديد وهو استمراره 3 سنوات مقبلة في النادي واتفقوا على الراتب، لكن العقد لم يتم تفعيله" وتابع المصدر: "العقد ما زال على مائدة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ولم يتم تفعيله حتى الوقت الجاري، وما زالت لجنة التخطيط تدرسه قبل تفعيله".