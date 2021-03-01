ذكر متحدث باسم الشرطة الإقليمية في كتالونيا بإسبانيا، أن الشرطة داهمت، الاثنين، مقر نادي برشلونة، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل 6 أيام من إجراء الانتخابات على رئاسة النادي، الأحد المقبل، والتي يتنافس فيها جوان لابورتا، وطوني فريتشا، وفيكتور فونت.وقال المتحدث، لوكالة "فرانس برس": "نحن بصدد تنفيذ عملية في الوقت الحالي مع عناصر دائرة الجرائم الاقتصادية"، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، فيما أشارت مصادر الشرطة إلى أن "الأمر يتعلق بعمليات تفتيش".

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هذه العملية مرتبطة بالتحقيق في قضية "برساغايت" التي ظهرت قبل عام.