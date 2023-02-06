الاتحاد السوري يعلن تأجيل النشاط الرياضي بسبب الزلزال

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم بشكل رسمي، اليوم الاثنين، تأجيل جميع نشاطاته بسبب الأوضاع التى جاءت نتيجة الزلزال الذى شهدته البلاد.وارتفغ عدد ضحايا الزلزال فى سوريا إلى 400 شخص، حسبما أعلن المرصد السورى، وأكد أن الضحايا سقطوا فى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

ونشر الاتحاد السوري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بياناً جاء كالتالي، "قرر الاتحاد العربي السورى لكرة القدم تأجيل نشاطاته لكافة الفئات والدرجات، وذلك بسبب الأوضاع الأليمة الناتجة عن الزلزال الذى تعرضت له سوريا فجر اليوم".

وأضاف بيان الاتحاد السورى، "أسرة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تدعو بالرحمة لضحايا الزلزال وتتمنى الشفاء للمصابين والجرحى والسلامة لجميع المواطنين فى كافة المحافظات السورية".

وعين الاتحاد السوري لكرة القدم تعيين المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مديرًا فنيًا للمنتخب الأول ويعاونه المصريين محمود فايز وعصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب سوريا.