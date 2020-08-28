بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي ونادي إماراتي يطلب التعاقد معه
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بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي ونادي إماراتي يطلب التعاقد معه

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العرب اليوم - بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي ونادي إماراتي يطلب التعاقد معه

رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزى
القاهرة - العرب اليوم

فى مفاجأة من العيار الثقيل .. تخلى نادي بيراميدز عن إتمام مفاوضاته مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزى بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب للتفريط فى خدماته .وعلمت مصادر أن رمضان صبحى بات قريبا من خلافة الهاكر البرايزلى كينو لاعب بيراميدز السابق فى نادى الجزيرة الإماراتى الذى أعير له كينو فى الموسم الماضى للتخلص من الأعباء المالية الكبيرة على النادي فى عقده عقب رحيل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه السعودى ومالك نادي الماريا الاسباني الحالي عن النادي السماوي

ويرغب رمضان صبحى فى الإستفادة باللعب لنادي الجزيرة الإماراتي فى تفادي غضب جماهير الأهلى العارم عقب رفضه تمديد إعارته أو البيع النهائى للقلعة الحمراء عقب انتهاء اعارته فى يوليو الماضى وتسويقه فى أوروبا عقب توقيعه لشركة أبوظبي للاستثمار التى تملك 11 ناديا حول العالم من بينهم بيراميدز وفقا لبعض المصادر داخل الفريق المصري.

وكانت أزمة كبيرة قد اندلعت بين مسئولى النادى الأهلى ورمضان صبحى عقب تراجع اللاعب عن اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالبقاء بين جدران النادي الذى تربى فيه على خلفية استغناء الإدارة عن النجوم الكبار شريف إكرامي وحسام عاشور وعبدالله السعيد ورفض أحمد فتحى التجديد والإنتقال لبيراميدز .

 

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بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي ونادي إماراتي يطلب التعاقد معه بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحي ونادي إماراتي يطلب التعاقد معه



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