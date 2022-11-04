اتحاد كوريا الجنوبية يكشف موقف سون من المشاركة في كأس العالم

اعترف الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بأنهم قد لا يكونوا قادرين على استدعاء قائدهم سون هيونج مين، جناح فريق توتنهام الإنجليزى، إلى قائمة الفريق المشاركة فى بطولة كأس العالم التى تنطلق 20 نوفمبر المقبل، مع خضوع اللاعب لعملية جراحية. ويخضع اللاعب الكوري لعملية جراحية فى الوجه خلال الساعات المقبلة بعد الإصابة التى تعرض لها أسفل العين أمام مارسيليا فى ختام مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تعرضت رأس المهاجم لصدمة قوية من كتف تشانسيل مبيمبا لاعب الخصم خلال أحد التحديات. وأكد توتنهام أمس أن سون سيخضع لعملية جراحية لإصلاح كسر حول عينه اليسرى في الـ48 ساعة القادمة، بمجرد أن يهدأ التورم، ولكن فى كوريا الجنوبية شككوا الآن فى مشاركة المهاجم فى كأس العالم قطر 2022. وجاء فى بيان رسمي من اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، "سنقرر ما إذا كان بإمكان سون المشاركة فى كأس العالم أم لا بعد نتيجة الجراحة، نحن مستمرون فى التعاون مع فريق توتنهام الطبي بشأن إصابة سون".